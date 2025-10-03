В российском Орске Оренбургской области в пятницу, 3 октября, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод . Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

В Сети опубликовали кадры поражения, вероятно, НПЗ Орскнефтеоргсинтез в городе Орск. На видео видно пролет дронов, поражение и взрыв в районе предприятия.

Мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ пишет, что завод атаковали несколько БпЛА Лютый.

Реклама

Город Орск расположен примерно в 1500 км от границы Украины.

24 сентября сообщалось, что дроны СБУ второй раз за последние семь дней долетели до Башкортостана и поразили Газпром Нефтехим — Салават — один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.

26 сентября Генштаб подтвердил атаку на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.