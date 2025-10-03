За 1500 км от Украины: в российском Орске дроны атаковали НПЗ — видео

3 октября, 12:29
НПЗ Орскнефтеоргсинтез в городе Орск Оренбургской области РФ атаковали дроны Лютый, 3 октября 2025 года (Фото: Скриншот видео / Exilenova+)

В российском Орске Оренбургской области в пятницу, 3 октября, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

В Сети опубликовали кадры поражения, вероятно, НПЗ Орскнефтеоргсинтез в городе Орск. На видео видно пролет дронов, поражение и взрыв в районе предприятия.

Мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ пишет, что завод атаковали несколько БпЛА Лютый.

Город Орск расположен примерно в 1500 км от границы Украины.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   удары по территории РФ удары по российским НПЗ НПЗ Оренбург Война России против Украины Дрон Лютый

Поделиться:

