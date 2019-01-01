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Новый инцидент в Магнитогорске: трое пострадавших - СМИ

Сегодня, 23:11
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Иллюстративное фото

В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске пострадали три человека.

Об этом сообщает Интерфакс.

Машина загорелась на одной из городских улиц вечером 1 января.

"На пр. Карла Маркса, 96 произошел хлопок в автомобиле "Газель". По предварительным данным, причина хлопка - неисправность газового оборудования",- сказал сотрудник пресс-службы управления МВД по Челябинской области.

Он уточнил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее осведомленный источник сообщил Интерфаксу, что в результате инцидента пострадали трое:

"Около 23:00 загорелось маршрутное такси. По предварительной информации, пострадали три человека. Вероятной причиной возгорания стала детонация газового баллона в автомобиле".

Напомним, 31 декабря в городе Магнитогорске в жилом многоквартирном доме, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушился подъезд.

Теги:   Взрыв Россия

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