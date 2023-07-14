Есть погибший и пострадавшие. В российском Новоуральске произошла утечка радиации 14 июля, 16:48 В российском городе Новоуральск произошла разгерметизация контейнера с радиоактивными веществами (Фото:ueip.novouralsk/facebook)

На Уральском электрохимическом комбинате, расположенном в российском городе Новоуральск, произошла разгерметизация контейнера с ядерным топливом. В результате инцидента погиб один человек, трое пострадали.

Об этом пишет издание E1.

СМИ сообщает, что причиной аварии произошла разгерметизация контейнера с гексафторидом урана, объем которого составляет один кубометр. Сам инцидент произошел в 7:13 по киевскому времени.

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По сообщению Росатома, инцидент был локализован и не несет рисков для населения. Сейчас осуществляется санитарная обработка цеха, где произошел инцидент.

Между тем другие российские издания сообщили об одном погибшем и трех пострадавших, однако не указывают их имен и должностей. Корпорация Росатом опровергла эти факты и назвала всех «пострадавшими».

Издание Е1 также узнало от собственных источников, что более 100 рабочих завода экстренно отправили на обследование, а врачей призвали срочно вернуться на работу и выйти из отпусков. Эксперты предполагают, что сейчас речь идет о химической угрозе, если произошло повреждение контейнера с гексафторидом урана.

Жителей Новоуральска, где расположен этот электрохимический комбинат, призвали «не поддаваться панике» и «не распространять сообщения через мессенджеры».