РФ — это «прямая военная угроза». Чехия приняла новую стратегию безопасности 30 июня, 11:58 Чехия одобрила новую концепцию безопасности (Фото:Martin Krchnacek/Unsplash)

Глава департамента безопасности Министерства иностранных дел Чехии Мартин Повейсил сообщил, что его страна одобрила новую концепцию безопасности.

Об этом сообщает The Guardian.

Представитель дипломатического ведомства рассказал, что правительство Чехии приняло новую стратегию безопасности накануне. Ее суть заключается в повышении осведомленности среди сограждан относительно ситуации с безопасностью в стране.

Видео дня

Чиновник отметил, что Россия является «прямой военной угрозой» для его страны и ее восточных партнеров по НАТО.

«Невозможно исключить прямую военную угрозу [со стороны России — ред.] в недалеком будущем», — заявил Мартин Повейсил.

Глава департамента безопасности МИД Чехии также отметил, что его страна обратит особое внимание на ситуацию с безопасностью в научной в исследовательской сферах, которые могут стать целями кибератак и шпионских действий.

«Мы видим, как сферы, которые до недавнего времени воспринимались как свободные от аспектов безопасности, постепенно принимают во внимание безопасность», — добавил чиновник.

Новая стратегия безопасности предусматривает, что Чешская Республика должна быть готова «к возможности того, что она может стать частью вооруженного конфликта».