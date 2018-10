Нью-Йорк узаконил третий пол в документах

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио разрешил жителям города обозначать интерсексуальность в официальных документах.

По его словам, отныне все жители Нью-Йорка могут изменить в свидетельстве о рождении свой гендер на M (мужской пол), F (женский пол) или X (третий, неопределенный пол).

"Каждый человек имеет право на самоопределение. Каждый человек имеет право быть собой... Нью-Йорк понимает и поддерживает транссексуалов и соседей небинарного гендера", - сказал он в Twitter.

Everyone has a right to their own identity. Everyone has a right to be themselves. That's why New Yorkers can now change their gender to M, F, or X on their birth certificate. To our transgender and gender non-binary neighbors, New York City sees you and has your back. pic.twitter.com/isKyClDK14