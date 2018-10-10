10 октября 2018, среда

Нью-Йорк узаконил третий пол в документах

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Иллюстративное фото
Фото: The Inquisitr

Иллюстративное фото

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио разрешил жителям города обозначать интерсексуальность в официальных документах.

По его словам, отныне все жители Нью-Йорка могут изменить в свидетельстве о рождении свой гендер на M (мужской пол), F (женский пол) или X (третий, неопределенный пол).

"Каждый человек имеет право на самоопределение. Каждый человек имеет право быть собой... Нью-Йорк понимает и поддерживает транссексуалов и соседей небинарного гендера", - сказал он в Twitter.

Напомним, что органы регистрации актов гражданского состояния Германии вскоре смогут официально фиксировать третий пол в свидетельствах о рождении.

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