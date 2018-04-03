Немецкая армия ввела форму для беременных

В Германии начали серийное производство формы для беременных женщин, которые служат в армии.
Разработка формы обойдется в 650 тысяч евро. Тестовые образцы уже одобрили женщины, попросив сделать форму полегче и изменить фактуру формы полевой, передает DW.
В Минобороны Германии сообщили, что среди женщин, которые служат в армии, примерно 2% являются беременными.
Ранее уполномоченная по вопросам равноправия полов в министерстве по делам семьи ФРГ Кристин Розе-Меринг выступила с инициативой изменить текст гимна страны на гендерно-нейтральный.
Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер и Ангела Меркель не поддержали инициативу.
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