Немецкая армия ввела форму для беременных

В немецкой армии работают порядка 20 тысяч женщин

В Германии начали серийное производство формы для беременных женщин, которые служат в армии.

Разработка формы обойдется в 650 тысяч евро. Тестовые образцы уже одобрили женщины, попросив сделать форму полегче и изменить фактуру формы полевой, передает DW.

В Минобороны Германии сообщили, что среди женщин, которые служат в армии, примерно 2% являются беременными.

Ранее уполномоченная по вопросам равноправия полов в министерстве по делам семьи ФРГ Кристин Розе-Меринг выступила с инициативой изменить текст гимна страны на гендерно-нейтральный.

Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер и Ангела Меркель не поддержали инициативу.