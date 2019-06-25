Новым пресс-секретарем Белого дома станет представитель Меланьи Трамп 25 июня, 20:49 877 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carlos Barria Стефани Гришэм REUTERS/Carlos Barria

Представитель первой леди США Меланьи Трамп Стефани Гришэм назначена на пост пресс-секретаря Белого дома.

Об этом сообщила сама супруга президента США.

«Я рада объявить, что Стефани Гришэм будет следующим представителем Белого дома и директором по связям с общественностью», — сообщила она.

По словам Меланьи Трамп, Гришэм была с ними с сентября 2015 года, и она «не может представить лучшего претендента, который будет трудиться для администрации США и страны».

Гришэм приступает к новым обязанностям с понедельника, 1 июля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в конце июня пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уволиться со своей работы.