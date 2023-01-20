Нурсултану Назарбаеву сделали операцию на сердце 20 января, 10:17 Нурсултан Назарбаев (Фото:НЭПК «СОЮЗ «АТАМЕКЕН"/www.flickr.com)

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце, сообщил в пятницу, 20 января его пресс-секретарь Айдос Укибай.

По его словам, операция прошла успешно и жизни Назарбаева ничего не угрожает.

«Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя», — написал Укибай в Twitter.

Видео дня

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали о том, что первый президент Казахстана госпитализирован и его предположительно готовят к операции на сердце.

Нурсултану Назарбаеву 82 года, с 1991 по 2019 год он занимал пост президента Казахстана.

В марте 2019 года он сам подписал указ о сложении полномочий, его преемником стал Касым-Жомарт Токаев — нынешний президент страны.