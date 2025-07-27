Об этом говорится в репортаже, опубликованном изданием Business Insider.

«Когда самолет пролетал над Восточной Европой, на световой консоли мигали крошечные треугольники и U-образные фигуры. Каждая фигура обозначала присутствие — корабль, истребитель или что-то еще, движущееся вблизи Балтийского моря и милитаризованного российского эксклава Калининград», — сообщают журналисты.

Как рассказали изданию офицеры сил НАТО, NATO E-3A Sentry отслеживал любую активность в этом районе — благодаря тому, что вращающийся радарный купол способен сканировать пространство во всех направлениях на сотни километров.

«Мы — всевидящие глаза. Находясь на высоте 30 000 футов (примерно 9,1 км — ред.), мы можем смотреть вниз и видеть практически все, что происходит на земле», — сказал BI офицер ВВС США и диспетчер миссии AWACS майор по имени Бен.

Как пишет издание, система воздушного предупреждения и контроля (AWACS), представляет собой модифицированный пассажирский лайнер Boeing 707/320. Он оснащен радаром дальнего действия и современными датчиками, которые могут обнаруживать дружественные или враждебные объекты на большом расстоянии. Кроме того, самолет способен собирать данные и передавать их в режиме онлайн на наземные станции НАТО или союзников, а также на корабли или другие самолеты.

«Самолет легко узнать по радиолокационному куполу, вращающемуся на 360 градусов, над фюзеляжем. Он может сканировать более 480 км в воздухе и на поверхности, что дает командирам критически важную информацию о ситуации в военное или мирное время», — пишет Business Insider.

По информации издания, интерьер AWACS больше напоминает капсулу времени времен холодной войны, чем военный самолет XXI века.

«Но на самом деле этот самолет является нервным центром наблюдения, оснащенным передовым и строго секретным оборудованием, которое следит за всем», — сообщает Business Insider.

E-3 способен выполнять ряд миссий, включая наблюдение, отслеживание, обнаружение целей, раннее предупреждение, командование, а также управление боевыми действиями, что делает его ценным военным активом и одним из немногих, которые фактически принадлежат НАТО, сообщило издание.

С момента, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, AWACS выполняют регулярные миссии наблюдения, играя ключевую роль в защите восточного фланга НАТО, рассказали опрошенные изданием офицеры.

Капитан Марек, диспетчер из польской армии, который работает с передовыми датчиками AWACS, сказал Business Insider, что самолет обеспечивает дополнительную «ситуационную осведомленность» для операции Baltic Sentry и для союзников НАТО на восточном фланге.

Самолет является важной частью европейской безопасности, и это особенно актуально с момента начала войны РФ против Украины, подытожил он.