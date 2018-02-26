На заводе в Эстонии погиб рабочий из Украины

Работники предприятия считают, что несчастный случай мог произойти в субботу

Рабочий из Украины погиб на металлургическом предприятии в эстонском городе Тюри. Его тело обнаружили в воскресенье, 25 февраля, в 13:45, сообщает Postimees.

По данным издания, 45-летний украинец погиб, попав под металлическую деталь весом около тонны. Работники предприятия считают, что несчастный случай мог произойти днем ранее.

В связи со случившимся начато расследование.

Как отметила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан, по предварительным данным, нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления.