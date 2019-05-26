На выборах президента Литвы побеждает Науседа
Независимый кандидат Гитанас Науседа побеждает на президентских выборах в Литве.
Согласно результатам подсчета почти 65% бюллетеней, за 55-летнего бывшего советника президента SEB banka проголосовали 72,33% избирателей, сообщает Delfi.
Бывший министр финансов, кандидат от консервативной партии Союз Отечества — Христианские демократы Литвы Ингрида Шимоните набирает 26,35% голосов.
Шимоните уже признала поражение и поздравила своего оппонента с победой.
«Только что позвонила Ингрида и поздравила с победой. Видно, этим действием признали, что победа на выборах за нами», — сказал Науседа.
Явка во втором туре выборов президента Литвы составила 53,43%.
Напомним, что в первом туре Шимонитенабрала 31,31% голосов. За экс-советника президента SEB banka проголосовали 30,94% избирателей.