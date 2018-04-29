На трассе в Мексике столкнулись 50 автомобилей

Авария с участием 50 автомобилей в Мексике

На трассе Сальтильо-Монтеррей в Мексике произошла масштабная авария, в которой столкнулись более 50 машин, сообщает местное издание Multimedios.

В результате ДТП пострадали 15 человек, пятеро из которых были госпитализированы. Трое человек оказались заблокированы в одном из автомобилей.

На дороге образовался затор длиной в 25 километров, сообщает Vanguardia.

По предварительным данным, причиной аварии стала плохая видимость из-за густого тумана и скользкое дорожное покрытие из-за высокой влажности.