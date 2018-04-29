На трассе в Мексике столкнулись 50 автомобилей

На трассе Сальтильо-Монтеррей в Мексике произошла масштабная авария, в которой столкнулись более 50 машин, сообщает местное издание Multimedios.
В результате ДТП пострадали 15 человек, пятеро из которых были госпитализированы. Трое человек оказались заблокированы в одном из автомобилей.
На дороге образовался затор длиной в 25 километров, сообщает Vanguardia.
По предварительным данным, причиной аварии стала плохая видимость из-за густого тумана и скользкое дорожное покрытие из-за высокой влажности.
En La Carretera Saltillo-Monterrey ocurrió una carambola de aprox 150 vehículos por la densa neblina que cubre la zona. pic.twitter.com/TfvEZEvb3W— Itzel Valencia (@itzivalencia) 28 апреля 2018 г.
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