На Тайване испытание системы Patriot завершилось провалом 16 августа, 21:05 Военные учения на Тайване (Фото:Скриншот видео LTN / YouTube)

На Тайване произошла нештатная ситуация во время военных учений. Ракета-перехватчик Patriot PAC-3 не смог поразить цель, он преждевременно взорвался в полете.

Об этом сообщает Eurasian Times.

Нештатную ситуацию подтвердил генерал ВВС Тайваня Цао Цзиньпин. Причина взрыва пока не уточняется. Военные специалисты смогут установить его после проведения дополнительного расследования.

Видео дня

Министерство обороны островного государства ускорило оценку ракетных систем на фоне провокаций и устрашения со стороны Китая. Это был первый случай, когда перехватчик PAC-3, закупленный у США, разразился до того, как поразил цель в воздухе.

В социальных сетях появилось немало видео, демонстрирующих преждевременный взрыв PAC-3 в небе. Также из них можно заключить, что вторая ракета успешно поразила цель.