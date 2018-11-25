На Тайване провалился референдум за легализацию однополых браков

На Тайване большинство избирателей всеобщего референдума не поддержали идею легализации однополых браков.

Как передает CNN, на референдум по вопросам из разных сфер жизни вынесли вопрос о запрете однополых браков: "Согласны ли вы с тем, что положения гражданского кодекса должны ограничивать брак только между мужчиной и женщиной?"

Большинство избирателей проголосовали против легализации однополых браков, нанеся удар по защитникам ЛГБТ, которые надеялись, что остров первым в Азии разрешит браки между представителями одного пола.

В правозащитной организации Amnesty International назвали результат "горьким ударом и шагом назад в области прав человека" на острове.

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Напомним, что в 2017 году Высший суд Тайваня признал ущемлением прав сексуальных меньшинств определение брака как союза между мужчиной и женщиной, записанное в гражданском кодексе.