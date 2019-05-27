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На США обрушился торнадо: двое погибших, 29 пострадавших

Сегодня, 21:35
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На США обрушился торнадо: двое погибших, 29 пострадавших - фото

REUTERS/Alonzo Adams

В результате погибли два человека

В штате Оклахома, США в результате торнадо, который пронесся в городе Эль-Рино, погибли два человека, еще минимум 29 пострадали.

Об этом сообщает ABC News.

Согласно с официальной информацией, были ранены минимум 29 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

В Национальной метеорологической службе США сообщили, что скорость ветра достигала 264 км/час. Стихия продолжалась около четырех минут и прошлась по земле на расстоянии примерно трех километров, но этого было достаточно для того, чтобы разрушить часть поселения.

Среди зданий, которые получили серьезные повреждения, был двухэтажный мотель American Budget Value Inn. Все находившиеся в нем в момент торнадо, выжили.

Теги:   Торнадо США

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