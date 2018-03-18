На шоу Cirque du Soleil разбился акробат

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Одно из выступлений Cirque du Soleil

Одно из выступлений Cirque du Soleil

Во время представления знаменитого Сирк дю Солей (Cirque du Soleil) в Тампе, Флорида, США, погиб цирковой артист Ян Арно, сообщает Reuters.

38-летний акробат выполнял трюки на воздушных ремнях во время шоу VOLTA, сорвался и упал на сцену. Он скончался от полученных травм в больнице. Инцидент произошел в субботу, 17 марта. Пресс-служба цирка сообщила о нем сегодня.

Арно участвовал в шоу Сирк дю Солей в течение 15 лет и считался одним из самых опытных артистов компании.

"Учитывая его опыт, мы поражены тем, что произошло нечто подобное", - сказал директор цирка Даниэль Ламар, добавив, что номер с воздушными ремнями считается относительно безопасным. Он также заявил, что это третий несчастный случай с летальным исходом в 34-летней истории цирка.

Напомним, в 2016 году сын одного из создателей Cirque du Soleil Оливье Рошшет погиб во время подготовки к спектаклю в Сан-Франциско.

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