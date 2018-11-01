На северо-востоке Нигерии произошел теракт, минимум 15 погибших

Минимум 15 человек погибли на северо-востоке Нигерии в результате нападений боевиков Боко Харам.
Об этом сообщает CNN.
Боевики, передвигаясь на четырех автомобилях, посеяли хаос в четырех деревнях на окраине Майдугури, в штате Борно.
Представители Боко Харам сжигали дома и стреляли в людей.
По словам местных жителей, боевики сожгли много домов, в которых находились люди.
Заместитель губернатора штата Борно Мамман Дюрква посетил пострадавших.
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