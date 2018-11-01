01 ноября 2018, четверг

На северо-востоке Нигерии произошел теракт, минимум 15 погибших

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На села напали боевики Боко Харам

На села напали боевики Боко Харам

Минимум 15 человек погибли на северо-востоке Нигерии в результате нападений боевиков Боко Харам.

Об этом сообщает CNN.

Боевики, передвигаясь на четырех автомобилях, посеяли хаос в четырех деревнях на окраине Майдугури, в штате Борно.

Представители Боко Харам сжигали дома и стреляли в людей.

По словам местных жителей, боевики сожгли много домов, в которых находились люди.

Заместитель губернатора штата Борно Мамман Дюрква посетил пострадавших.

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