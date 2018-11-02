На севере Японии исчез остров

Близ берегов Японии бесследно исчез остров Эсанбэ Ханакита Кодзима, который был необитаемым.

Как сообщает The Guardian, остров, скорее всего, ушел под воду.

Издание отмечает, что Эсанбэ был одним из 158 островков, которым японское правительство дало наименования в 2014 году для того, чтобы подтвердить свои права на эти территории и расширить исключительную экономическую зону. При этом все эти острова по-прежнему остаются незаселенными.

Когда исчезновение острова будет закреплено в официальных документах, это приведет к пересмотру границ исключительной экономической зоны Японии. Она сократится примерно на 500 метров.

В последний раз береговая охрана Японии осматривала остров Эсанбэ в 1987 году: тогда он поднимался над уровнем воды всего лишь на 1,4 метра.

Ранее сообщалось, что небольшой гавайский остров Ист-Айленд был уничтожен мощными штормовыми волнами от урагана Валака.