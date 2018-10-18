На президента Гаити было совершено покушение

Неизвестные люди открыли стрельбу по президенту Гаити Жовенелю Моиза во время того, как он возлагал венки к монументу основателю страны Жану-Жаку Дессалина.
Во время стрельбы были ранены три охранника президента, передает Haiti Libre.
Сам Моиза был вовремя эвакуирован и не пострадал.
17 октября в Гаити проходили памятные церемонии по случаю 212-ой годовщины смерти основателя страны Жана-Жака Дессалина.
Смотрите также
- Покушение на Михайлика: Представительство ЕС призвало привлечь к ответственности виновных
- Покушение на Гандзюк: суд оставил подозреваемого под стражей
Украина 2020. Экономика
Не пропустите! 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.Попасть на лекцию
Комментарии
Правила комментирования