18 октября 2018, четверг

На президента Гаити было совершено покушение

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Жовенель Моиз не пострадал

Жовенель Моиз не пострадал

Неизвестные люди открыли стрельбу по президенту Гаити Жовенелю Моиза во время того, как он возлагал венки к монументу основателю страны Жану-Жаку Дессалина.

Во время стрельбы были ранены три охранника президента, передает Haiti Libre.

Сам Моиза был вовремя эвакуирован и не пострадал.

17 октября в Гаити проходили памятные церемонии по случаю 212-ой годовщины смерти основателя страны Жана-Жака Дессалина.

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