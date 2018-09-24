На Оттаву обрушился разрушительный торнадо - подборка видео

В Сети появились впечатляющие видео разрушительного урагана с торнадо, обрушившегося на канадский город Оттава 22 сентября.
Обнародованные кадры были сняты очевидцами стихии.
На них видно, что ветер был такой силы, что валил деревья, переворачивал машины и разрушал здания.
По данным местных властей, в результате урагана пострадали десятки людей. В то же время информации о погибших не поступало.
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