На Оттаву обрушился разрушительный торнадо - подборка видео

В Сети появились впечатляющие видео разрушительного урагана с торнадо, обрушившегося на канадский город Оттава 22 сентября.

Обнародованные кадры были сняты очевидцами стихии.

На них видно, что ветер был такой силы, что валил деревья, переворачивал машины и разрушал здания.

По данным местных властей, в результате урагана пострадали десятки людей. В то же время информации о погибших не поступало.