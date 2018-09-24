24 сентября 2018, понедельник

На Оттаву обрушился разрушительный торнадо - подборка видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В результате урагана пострадали десятки людей

В результате урагана пострадали десятки людей

В Сети появились впечатляющие видео разрушительного урагана с торнадо, обрушившегося на канадский город Оттава 22 сентября.

Обнародованные кадры были сняты очевидцами стихии.

На них видно, что ветер был такой силы, что валил деревья, переворачивал машины и разрушал здания.

По данным местных властей, в результате урагана пострадали десятки людей. В то же время информации о погибших не поступало.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове