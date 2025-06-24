Во Франции неизвестные скрыто сделали уколы шприцами 145 людям на фестивале, задержаны более десяти нападавших

145 жертв по всей стране пострадали от уколов шприцами во время музыкальных мероприятий (Фото: REUTERS/Agustin Marcarian)

Во Франции во время музыкального фестиваля 145 человек пострадали от уколов шприцами с неизвестным веществом. Полиция задержала 12 подозреваемых в атаках.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Министерство внутренних дел заявило, что 145 жертв по всей стране пострадали от уколов шприцами во время музыкальных мероприятий под открытым небом по всей стране. Парижская полиция сообщила о 13 случаях в столице.

Официальные лица не уточнили, использовали ли нападавшие наркотические вещества, такие как рогипнол или ГОМК, которые иногда применяются для одурманивания жертв сексуального насилия.

«Некоторые жертвы были доставлены в больницу для проведения токсикологических тестов», — сообщило министерство.

В Париже было начато расследование после того, как три человека, в том числе 15-летняя девушка и 18-летний юноша, обратились к правоохранителям из-за уколов игл, сообщили в прокуратуре Франции. Все трое сообщили о недомогании.

По данным министерства внутренних дел, по всей Франции были арестованы 12 подозреваемых. Среди них четыре человека в юго-западном городе Ангулем, которые подозреваются в нападении на около 50 жертв, сообщил источник в полиции.

Также двое мужчин также были арестованы в центре северо-восточного города Мец по подозрению в нападениях с применением шприцев. Одного мужчину поймали со шприцем, а женщина, которая жаловалась на то, что ее ранили, узнала другого.

Местная прокуратура в Меце сообщила, что предполагаемые жертвы моложе 18 лет. Один из предполагаемых подозреваемых, 20-летний мужчина, ранее был известен полиции за насилие.