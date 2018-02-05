На Мальдивах задержали экс-президента страны

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Момун Абдул Гаюм правил Мальдивами 30 лет

Момун Абдул Гаюм правил Мальдивами 30 лет

В понедельник, 5 февраля, полиция Мальдивской Республики задержала бывшего президента страны Момуна Абдулу Гаюма спустя несколько часов после того, как действующий президент объявил чрезвычайное положение.

Как сообщил представитель экс-президента в комментарии Reuters, Гаюм был задержан в своей резиденции вместе с зятем.

Момун Абдул Гаюм правил Мальдивами шесть пятилетних сроков подряд – с 1978 года по 2008 год. После пост президента занял его сводный брат Абдулла Ямин.

Напомним, что 5 февраля президент Мальдив Абдулла Ямин ввел чрезвычайное положение сроком на 15 дней на фоне политического кризиса в стране.

Политический кризис на Мальдивах разразился из-за отказа президента Ямина выполнять распоряжение Верховного суда об освобождении лидеров оппозиции. Среди них – сын Гаюма Фариш.

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