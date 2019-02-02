На Кубе упал метеорит Сегодня, 07:22 1299 Цей матеріал також доступний українською Belkys Pérez Cruz via Facebook Осколок метеорита Belkys Pérez Cruz via Facebook

На западе Кубы в провинции Пинар-дель-Рио произошло несколько мощных взрывов, причиной которых стало падение метеорита.

Портал Cibercuba отмечает, что "несколько человек сообщили, что видели огонь и дым в небе и чувствовали сильные вибрации в своих домах".

Как сообщает агентство Prensa Latina, по официальным данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Desde Pinar del Río se dice que un meteorito ha caído. En el Mural de la Prehistoria hay reportes de piedras que han caído y que no pertenecen a los mohos tés. pic.twitter.com/8j2uE9HVGc — Alberto C. Toppin (@toppin1893) 1 февраля 2019 г.

Отмечается, что на месте падения работают специалисты, они уже нашли несколько осколков метеорита, размер которых достигает около 20-30 см, а внешний вид "необычен".

Жители Пинар-дель-Рио разместили в Facebook фотографии с обломками предполагаемого метеорита. Их нашли недалеко от наскальной фрески в национальном парке Виньялес.

Министр науки, технологий и окружающей среды Кубы Эльба Роса подтвердила, что, согласно оценкам экспертов, над островом пролетел метеорит.

"Сегодня наши эксперты подтвердили падение метеорита в Виньялесе с 13:20 до 13:30", - написала Роса на своей странице в Twitter.

Также по ее словам ученые допускают, что на территорию Кубы упало два метеорита: на западе страны и возле города Матансас, расположенного к востоку от столицы.

COSMIC CRASH: A possible meteorite crashed to earth Friday in Cuba, with a trail of white smoke seen in the sky and residents gathering fragments in their backyards. @VictorOquendo reports. https://t.co/RS5q5omXQH pic.twitter.com/ZhuWFhdueJ 2 февраля 2019 г.