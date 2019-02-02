На Кубе упал метеорит
На западе Кубы в провинции Пинар-дель-Рио произошло несколько мощных взрывов, причиной которых стало падение метеорита.
Портал Cibercuba отмечает, что "несколько человек сообщили, что видели огонь и дым в небе и чувствовали сильные вибрации в своих домах".
Как сообщает агентство Prensa Latina, по официальным данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.
Отмечается, что на месте падения работают специалисты, они уже нашли несколько осколков метеорита, размер которых достигает около 20-30 см, а внешний вид "необычен".
Жители Пинар-дель-Рио разместили в Facebook фотографии с обломками предполагаемого метеорита. Их нашли недалеко от наскальной фрески в национальном парке Виньялес.
Министр науки, технологий и окружающей среды Кубы Эльба Роса подтвердила, что, согласно оценкам экспертов, над островом пролетел метеорит.
"Сегодня наши эксперты подтвердили падение метеорита в Виньялесе с 13:20 до 13:30", - написала Роса на своей странице в Twitter.
Также по ее словам ученые допускают, что на территорию Кубы упало два метеорита: на западе страны и возле города Матансас, расположенного к востоку от столицы.