На берег Флориды вынесло обломки корабля XVIII века

В американском штате Флорида на пляж курорта Понте-Ведра-Бич из океана вынесло 15-метровый фрагмент корабля XVIII века, сообщает CBS47.

Обломки обнаружили местная жительница Джулия Тернер и ее восьмилетний сын.

"Так здорово увидеть этот кусочек истории, который сошел на берег в Понте-Ведра Бич! Местный антиквар говорит, что корпус судна, вероятно, датируется XVIII веком. Можно даже увидеть римские цифры, выгравированные в дереве", - рассказывает женщина.

По мнению специалистов, фрагмент корабля хорошо сохранился, так как он годами лежал в песке на дне. Они также полагают, что изначально весь корабль был обшит медью, остатки которой обнаружены на редкой находке.

Исследователи из Морского музея измерили и сфотографировали обломки. На основе собранного материала они планируют воссоздать 3D-модель корабля.

Waves were already crashing on the wreckage before high tide. Local archaeologists tell me it’s up to the state what happens to it. Many people want to see it preserved @ActionNewsJax pic.twitter.com/JBG57wz1cc