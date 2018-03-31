На берег Флориды вынесло обломки корабля XVIII века

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Местный антиквар говорит, что корпус судна, вероятно, датируется XVIII веком
Фото: VisitStAugustine via Twitter

Местный антиквар говорит, что корпус судна, вероятно, датируется XVIII веком

В американском штате Флорида на пляж курорта Понте-Ведра-Бич из океана вынесло 15-метровый фрагмент корабля XVIII века, сообщает CBS47.

Обломки обнаружили местная жительница Джулия Тернер и ее восьмилетний сын. 

"Так здорово увидеть этот кусочек истории, который сошел на берег в Понте-Ведра Бич! Местный антиквар говорит, что корпус судна, вероятно, датируется XVIII веком. Можно даже увидеть римские цифры, выгравированные в дереве", - рассказывает женщина.

По мнению специалистов, фрагмент корабля хорошо сохранился, так как он годами лежал в песке на дне. Они также полагают, что изначально весь корабль был обшит медью, остатки которой обнаружены на редкой находке.

Исследователи из Морского музея измерили и сфотографировали обломки. На основе собранного материала они планируют воссоздать 3D-модель корабля.

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