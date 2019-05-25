На Бали произошло извержение вулкана Сегодня, 20:36 810 Цей матеріал також доступний українською Wayan Kartika/Reuters Извержение вулкана длилось около пяти минут Wayan Kartika/Reuters

В ночь на субботу, 25 мая, на Бали произошло извержение вулкана Агунг.

Как сообщает ВВС, вулкан выбросил столб пепла и лавы на расстояние 3 км от кратера. Извержение длилось около пяти минут.

Вулканический пепел накрыл несколько поселений, которые были расположены вблизи вулкана.

Власти эвакуировали около тысячи человек, жертв и пострадавших в результате извержения нет.

Из-за вулканической активности международный аэропорт Бали отменял или перенаправлял в другие аэропорты ряд авиарейсов.



