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На Бали произошло извержение вулкана

Сегодня, 20:36
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На Бали произошло извержение вулкана - фото

Wayan Kartika/Reuters

Извержение вулкана длилось около пяти минут

В ночь на субботу, 25 мая, на Бали произошло извержение вулкана Агунг.

Как сообщает ВВС, вулкан выбросил столб пепла и лавы на расстояние 3 км от кратера. Извержение длилось около пяти минут.

Вулканический пепел накрыл несколько поселений, которые были расположены вблизи вулкана.

Власти эвакуировали около тысячи человек, жертв и пострадавших в результате извержения нет.

Из-за вулканической активности международный аэропорт Бали отменял или перенаправлял в другие аэропорты ряд авиарейсов.


Теги:   Извержение вулкана Бали

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