На Бали произошло извержение вулкана
В ночь на субботу, 25 мая, на Бали произошло извержение вулкана Агунг.
Как сообщает ВВС, вулкан выбросил столб пепла и лавы на расстояние 3 км от кратера. Извержение длилось около пяти минут.
Вулканический пепел накрыл несколько поселений, которые были расположены вблизи вулкана.
Власти эвакуировали около тысячи человек, жертв и пострадавших в результате извержения нет.
Из-за вулканической активности международный аэропорт Бали отменял или перенаправлял в другие аэропорты ряд авиарейсов.