На Бали произошло извержение вулкана Сегодня, 06:38 73 Цей матеріал також доступний українською SimpleNews.co.uk / Twitter Поток лавы распространился на расстояние около 3 км от кратера вулкана SimpleNews.co.uk / Twitter

В ночь на субботу, 25 мая, на острове Бали произошло извержение вулкана Агунг, сообщает АР со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий Индонезии.

Отмечается, что извержение продолжалось около четырех с половиной минут. Поток лавы распространился на расстояние около 3 км от кратера вулкана, а девять близлежащих деревень оказались покрыты пеплом.

Власти Индонезии не стали повышать уровень опасности в районе вулкана, данные о жертвах и пострадавших не поступали.

Из-за выброса вулканического пепла четыре рейса, направлявшихся в международный аэропорт Бали, перенаправили в другие аэропорты, а пять рейсов, которые должны были вылететь с острова, отменили.