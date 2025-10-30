Германия, начавшая две мировые войны, а затем превратившаяся в европейского голубя мира, из-за России меняет политику — существенно увеличивает армию и возвращает обязательную военную службу.

30-летний Даниэль Хауфф, тестировщик программного обеспечения в одной из промышленных компаний Гамбурга, отказывается брать в руки оружие и служить в бундесвере, если вспыхнет война между Европой и Россией.

«О планах мобилизации ради пополнения армии живой силой, в том числе с элементами принуждения, я периодически слышу в новостях от политиков и чиновников, — говорит он NV. — Могу сказать точно, что пусть служат патриоты из числа чиновников. Добровольцем на фронт я не пойду».

Однако немного подумав, добавляет: