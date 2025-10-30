«Добровольцем на фронт я не поеду». Каким образом Германия собирается увеличить армию и почему немцы не готовы идти служить — обзор NV
Обратная сторона бундесвера: Солдаты выстроились на военно-морской базе Экернферде (земля Шлезвиг-Гольдштейн на севере Германии) перед учениями (Фото: Reuters)
Германия, начавшая две мировые войны, а затем превратившаяся в европейского голубя мира, из-за России меняет политику — существенно увеличивает армию и возвращает обязательную военную службу.
30-летний Даниэль Хауфф, тестировщик программного обеспечения в одной из промышленных компаний Гамбурга, отказывается брать в руки оружие и служить в бундесвере, если вспыхнет война между Европой и Россией.
«О планах мобилизации ради пополнения армии живой силой, в том числе с элементами принуждения, я периодически слышу в новостях от политиков и чиновников, — говорит он NV. — Могу сказать точно, что пусть служат патриоты из числа чиновников. Добровольцем на фронт я не пойду».
Однако немного подумав, добавляет: