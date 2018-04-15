Мьянма объявила о репатриации рохинджа

Власти Мьянмы заявили о репатриации первой семьи из 700 тысяч мусульман рохинджа, бежавших в Бангладеш от репрессий со стороны силовиков, сообщает AFP.

Правозащитники раскритиковали "репратриацию рохинджа", отметив, что это больше похоже на пропагандистскую акцию, так как в Мьянме этому народу по-прежнему угрожает опасность.

Рохинджа поселились в лагерях для беженцев в Бангладеш рядом с мьянмарской границей после того, как в августе 2017 года это этнически-религиозное меньшинство пострадало от серии жестоких репрессий и насилия в буддистской Мьянме. ООН приравняла действия властей Мьянмы к этническим чисткам, но те заявили, что операция военных была направлена против вооруженных повстанцев рохинджа.

В сентябре нобелевский лауреат и государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи впервые выступила с заявлением о ситуации с рохинджа после долгого молчания.