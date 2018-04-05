80-летие Аншлюса. Три важных тезиса об аннексии Австрии Гитлером

80 лет назад, в марте 1938 года, нацистская Германия присоединила к себе суверенное государство Австрию, назвав это аншлюсом или семейным делом.

В эфире авторской программы Марины Фиалко Місце в історії на Радио НВ которая била посвящена аншлюсу Австрии [это произошло 12 марта] вместе с историком и деканом исторического факультета Киевского национального университета имени Шевченко Иваном Патриляком обсуждали беспрецендентное решение Гитлера расширить границы своего государства посредством аннексии. NV.ua послушал разговор историков и выделил из их разговора три важных тезиса о том, что произошло.

Аншлюс произошел из-за страха и сострадания

Фото: Pixabay

Для уроженца Австрии Адольфа Гитлера присоединение своей исторической родины к Германии было давней мечтой. Состоялся аншлюс в рамках политики умиротворения, проводимой Англией и Францией, и таким образом Австрия потеряла свою независимость в результате, казалось бы, свободного волеизъявления своего народа.

"Когда нацисты, придя к власти, начали нарушать условия Версальского договора, строить армию, осуществили ремилитаризацию Рейнской зоны, начали нарушать свои внешнеторговые обязательства, то западные политические лидеры демократических стран очень часто смотрели на эти нарушения сквозь пальцы и они имели на это как минимум две причины", — говорит историк Иван Патриляк.

Первой причиной была сильная боязнь коммунизма, который мог продвинуться с Востока дальше в Европу, однако нацистская Германия открыто показывала свою враждебную позицию к этой идеологии.

Вторая причина — неофициальное сочувствие других стран Запада к Германии, которая оправляется от сложных санкций Версальского договора.

"Французы и англичане понимали, что они немножко переборщили в Версале, что они унизили великий народ, все-таки они же культурные, немцы - поэты, композиторы, "мы немного круто с ними обошлись". Они думали, что Гитлер где-то определенно прав. "Австрийцы в 1920 году попросились объединиться с немцами, но мы не дали. Хотят - давайте мы Германии дадим то, что она хочет, выведем ее назад в круг равноправных наций, позволим им вернуться", — отмечает историк.

Дело семейное, или Быть "младшим братом"

Фото: Pixabay

Тогдашний канцлер Австрии Курт фон Шушниг объявил о проведении референдума 13 марта 1938 года, где задавался единственный вопрос: "Хотите ли вы иметь свободную и немецкую, независимую и социальную, христианскую и собственную Австрию?" Бланк содержал только один вариант ответа: "Да". Тогда же Германия вмешалась и этого референдума не произошло.

Сами нацисты называли аншлюс семейным делом. 13 марта 1938 года в 19 часов Гитлер торжественно въехал в Вену. В тот же день был опубликован закон о воссоединении Австрии с Германской империей, согласно которому Австрия объявлялась одной из земель Германского рейха и переименовывалась в Остмарк.

По официальным данным в Германии за аншлюс проголосовало 99,08% жителей, в Австрии - 99,75%. Данные, как говорят сейчас историки и эксперты, могли быть сфальсифицированы, однако нет сомнений в том, что подавляющее большинство австрийцев на тот момент желало присоединения к Германии.

"Когда в 19 веке ускорился процесс объединения немецких земель, то стоял вопрос, вокруг кого они будут объединяться: вокруг Пруссии или вокруг Австрии, эти страны конкурировали до австро-прусской войны, которую австрийцы проиграли в 60-х годах 19 века, и после того окончательное объединение Германии завершилось вокруг Пруссии. Единственная крупная немецкая земля — Австрия, — осталась независимой как Австрийская империя, потом как Австро-Венгерская монархия. Однако, после австро-прусской войны Австрия была "младшим братом" в этом союзе. Все параллели условны, как современные Россия и Белоруссия. Вроде Австрия была независимой империей, но она всегда плелась в хвосте немецкой внешней и военной политики", — говорит Патриляк.

"Мирные оккупации" тогда и сейчас

Фото: EPA

Механизмы аншлюса применяются до сих пор, ведь это историческое событие было одним из первых примеров информационно-гибридной войны. Аннексия Австрии, во многом благодаря нацистским пропагандистам, дала Гитлеру репутацию человека, который имеет неограниченное влияние на судьбы любых стран и умеет добиваться любых геополитических решений.

Тогда австрийцы действительно получили краткосрочные экономические блага, которые были обусловлены необходимостью множества рабочих мест в предвоенное время, но в результате страна была втянута во Вторую мировую войну на стороне нацистов.

"Если говорить об австрийском обществе, я думаю, что они получили вакцинацию против аншлюса, которая действует до сих пор. Я думаю, что там уже вполне сформировалась отдельная от немцев нация, там просто уже не о чем говорить. Совершенно очевидно, что те преимущества, которые были временно связаны с ликвидацией безработицы — милитаризация экономики и призыв в армию, не оставило безработных. Все или работали на военных заводах, или служили в армии. Понятно, что это было тогда оптимально для австрийцев, выглядело нормально, но за такие кратковременные блага всегда приходит расплата, а расплата - это сотни тысяч погибших и разрушенная страна, которая до 1955 года не имела своего государства, была под внешним управлением. Советские спецслужбы там делали, что хотели, в этот период: похищали людей, убивали, переезжали и тому подобное. Это та расплата, которую Австрия получила за те кратковременные пару лет относительного экономического улучшения", — отмечает историк.

Говоря о современных примерах аннексии, декан исторического факультета Киевского национального университета имени Шевченко Иван Патриляк выделяет две группы исторических уроков для государств, которые с этим столкнулись.

Одна часть уроков — для народов и стран, которые решаются променять свою свободу на сиюминутные выгоды, что всегда заканчивается плачевно, потому что никто просто так никого к себе не присоединяет, чтобы осчастливить. За все кратковременные блага придется платить через определенное количество лет.

Вторая группа уроков касается прежде всего государств, которые взяли на себя определенные обязанности следить за мировым порядком и соблюдать международное право, а также следить за его соблюдением другими странами.

"Очевидно, что нельзя играть с такими вещами, потому что умиротворение агрессивных политиков, агрессивных лидеров государств всегда заканчивается войной, оно всегда заканчивается большой кровью. Таких "миротворцев" нужно вовремя останавливать, потому что если их не остановить, когда они еще маленькие ходят пешком под стол, тогда будет трагедия. Мы сейчас видим не только Путина, мы видим Северную Корею, которая имеет теперь ядерное оружие, мы видим другие подобные режимы, на которые в свое время смотрели сквозь пальцы", — говорит историк.

Авторская программа Марины Фиалко Місце в історії выходит в эфире Радио НВ каждый четверг в 21:00-22:00