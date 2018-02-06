МИД России заявил о минометном обстреле здания торгпредставительства в Дамаске

Во вторник, 6 февраля, в столице Сирии Дамаске обстреляли законсервированное здание торгового представительства Российской Федерации.

Как сообщили в МИД РФ, зданию нанесен существенный материальный ущерб в результате попадания 120-миллиметровой мины. Жертв и пострадавших нет.

По данным российских дипломатов, накануне российская неправительственная делегация попала под минометный обстрел в Старом городе Дамаска. Огонь велся по пунктам раздачи гуманитарной помощи, которую привезли российские религиозные деятели.

Российские дипломатические представительства в Дамаске неоднократно подвергались обстрелам. В августе 2017 года во дворе посольства России в Дамаске разорвались два снаряда.

Москва традиционно обвиняет в обстреле своих дипучреждений силы, не поддерживающие президента Сирии Башара Асада.