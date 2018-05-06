МИД Франции раскритиковал Трампа

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Трамп намекнул властям Франции о необходимости разрешить ношение оружия

Трамп намекнул властям Франции о необходимости разрешить ношение оружия

Министерство иностранных дел Франции раскритиковало высказывания президента США Дональда Трампа о терактах, которые произошли в Париже в ноябре 2015 года.

Министерству не понравились слова Трампа о том, что жертв терактов было бы меньше в случае, если бы во Франции действовало разрешение на ношение оружия.

"Франция выражает свое твердое осуждение заявлению президента Трампа относительно терактов 13 ноября 2015 года в Париже и требует относиться с уважением к памяти погибших. Франция гордится тем, что является безопасной страной, где строго регулируется приобретение и хранение огнестрельного оружия", - заявили в МИД.

Напомним, 13 ноября 2015 года в Париже произошел ряд терактов, ответственность за которые взяло на себя Исламское государство.

В частности, в концертном зале Bataclan, который захватили террористы, погибли 112 человек. В результате оперативных действий полицейских двух террористов удалось уничтожить.

 

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