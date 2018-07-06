Меркель обвинила Орбана в бесчеловечности

Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отсутствии человечности при подходе к вопросу беженцев.

Она отметила, что обеспечение безопасности внешних границ Евросоюза должно строится не в создании "крепости против людей, привезенных контрабандистами, передает Радио Свобода.

"Душа Европы - представляет собой человечность и это то, что мы хотим сохранить. Если Европа с ее ценностями хочет продолжать играть роль в мире, тогда она не может просто отвернуться от трудностей и страданий", - заявила Меркель.

Напомним, действующее правительство Венгрии отказывается выполнять квоты ЕС на беженцев. Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявлял, что мигранты из мусульманских стран является "мусульманскими захватчиками".