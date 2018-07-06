06 июля 2018, пятница

Меркель обвинила Орбана в бесчеловечности

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Меркель раскритиковала главу Венгрии

Меркель раскритиковала главу Венгрии

Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отсутствии человечности при подходе к вопросу беженцев.

Она отметила, что обеспечение безопасности внешних границ Евросоюза должно строится не в создании "крепости против людей, привезенных контрабандистами, передает Радио Свобода.

"Душа Европы - представляет собой человечность и это то, что мы хотим сохранить. Если Европа с ее ценностями хочет продолжать играть роль в мире, тогда она не может просто отвернуться от трудностей и страданий", - заявила Меркель.

Напомним, действующее правительство Венгрии отказывается выполнять квоты ЕС на беженцев. Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявлял, что мигранты из мусульманских стран является "мусульманскими захватчиками".

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове