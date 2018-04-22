Консоме и ягненок под мятным соусом: меню с Титаника продали за 140 тысяч долларов

На британском аукционе Henry Aldridge & Son продано меню первого обеда на затонувшем лайнере Титаник. Лот ушел за 100 тысяч фунтов – 140 тысяч долларов, сообщает BBC.

Обед был подан для офицеров Титаника 2 апреля 1912 года, в первый день ходовых испытаний.

В меню были консоме, куриный крем-суп, ягненок под мятным соусом, жареный цыпленок, жаркое со шпинатом, лосось и салат. Гарнир состоял из цветной капусты, зеленого горошка и вареного картофеля, а на десерт подавали пудинг, выпечку и персики.

Меню забрал с собой офицер Чарльз Лайтхоллер, который выжил при кораблекрушении.

Аукционный дом отмечает, что это меню является одним из самых редких в мире.

Год назад Henry Aldridge & Son продал за 232 тысячи долларов шубу, которую носила стюардесса Титаника. В октябре 2017 года последнее известное письмо пассажира Титаника продали за рекордную сумму 166 тысяч долларов.