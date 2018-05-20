Меган Маркл показала второе платье, покидая свадьбу

Британский телеканал CNN показал принца Гарри и Меган Маркл, которые покидают зал приемов Виндзорского замка.

Пара направилась на ужин к принцу Уэльскому, который пройдет в тесном кругу королевской семьи.

Журналисты сообщают, что на Меган Маркл было платье в пол от дизайнера Стеллы Маккартни.

Меган Маркл и принц Гарри поженились 19 мая. Брак был заключен в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

После часовой службы принц Гарри с женой отправились в традиционную поездку молодоженов по городу, во время которой пару приветствовали ликующие толпы - по разным оценкам до 100 тысяч человек.