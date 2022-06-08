«Запойный алкаш». Почему риторика Медведева становится все более истеричной — Яковина 8 июня, 23:05 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Медведев (Фото:Ekaterina Shtukina/REUTERS)

Публикации бывшего российского президента Дмитрия Медведева и его риторика становятся все более эмоциональными и неконтролируемыми.

Какие выводы можно сделать с паники любителей «русского мира», рассказал в эфире Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина.

Как Медведев и любители « русского мира» впали в истерику

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О настроениях Владимира Владимировича Путина, местного фюрера и его гоп-компании, можно судить по регулярным заявлением ставшего «популярным блогером» Дмитрия Медведева, который по совместительству раньше был президентом России; а ныне занимает достаточно формальный пост непонятно кого в Совете безопасности. В последнее время функцией Медведева стало высказывание всякого такого, чего Путин хотел бы сказать сам, но по каким-то причинам сказать этого не может. Все знают поговорку: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Путин, как известно, почти не пьет, а вот Медведев — запойный алкаш, это ни для кого в Москве секретом уже не является. Поэтому, я подозреваю, он и выполняет функцию того самого пьяного языка, который выдает все тайны по просьбе трезвого ума.

Так вот [Медведев] написал выдающийся даже для самого себя текст, звучит он следующим образом, цитата: «Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю: я их ненавижу, они ублюдки и выродки, они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли». Все уже, конечно, пошутили, что судя по стилистике этого поста Медведев ненавидит собственные посты в телеграме, считая их ублюдками или выродками.

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