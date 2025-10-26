Кинодива пошла на войну. Как Марлен Дитрих поддерживала войска союзников во время Второй мировой и что о ней говорили нацисты

Голливудская звезда часто выступала перед американскими военными на фронте и посещала раненых в госпиталях, сначала — в Северной Африке, а после высадки союзников в Нормандии — во Франции, странах Бенилюкса и наконец в Германии.

Она была одновременно очаровательной и жестокой", — высказалась Мария Рива, единственная дочь Марлен Дитрих, о кинодиве в 1993-м, через год после ее ухода в мир иной. «Своей любовью она по-матерински душила (smother, тогда как mother по-английски — мать), ставила на ноги (treat) и тут же выгоняла на улицу (street)» — так играла словами плоть от плоти звезды, описывая знаменитость.

Дитрих стала всемирно известной после фильма Голубой ангел режиссера Джозефа Штернберга в 1930 году. Во время премьеры ленты в Берлине актриса как раз направлялась в США, где Голливуд предложил ей хороший контракт. В том же году вышел и второй фильм Штернберга с участием Дитрих — Марокко. Здесь актриса впервые в истории кино появляется на экране в мужском смокинге и по сценарию целует в губы посетительницу кабаре. Лента принесла Марлен номинацию на Оскар и скандальную бисексуальную славу. В последнем она достигла уровня Греты Гарбо — своей конкурентки на экране тех времен.