Кинодива пошла на войну. Как Марлен Дитрих поддерживала войска союзников во время Второй мировой и что о ней говорили нацисты

26 октября, 08:17
NV Премиум
Поделиться:
Голливудская кинозвезда Марлен Дитрих завершает выступление на корабле военно-морских сил США, Атлантический океан, 1944−1945 годы. (Фото: Keystone / Getty Images)

Голливудская кинозвезда Марлен Дитрих завершает выступление на корабле военно-морских сил США, Атлантический океан, 1944−1945 годы. (Фото: Keystone / Getty Images)

x1
0:00
-
4:01
Автор: Олег Шама

Голливудская звезда часто выступала перед американскими военными на фронте и посещала раненых в госпиталях, сначала — в Северной Африке, а после высадки союзников в Нормандии — во Франции, странах Бенилюкса и наконец в Германии.

Она была одновременно очаровательной и жестокой", — высказалась Мария Рива, единственная дочь Марлен Дитрих, о кинодиве в 1993-м, через год после ее ухода в мир иной. «Своей любовью она по-матерински душила (smother, тогда как mother по-английски — мать), ставила на ноги (treat) и тут же выгоняла на улицу (street)» — так играла словами плоть от плоти звезды, описывая знаменитость.

Реклама

Дитрих стала всемирно известной после фильма Голубой ангел режиссера Джозефа Штернберга в 1930 году. Во время премьеры ленты в Берлине актриса как раз направлялась в США, где Голливуд предложил ей хороший контракт. В том же году вышел и второй фильм Штернберга с участием Дитрих — Марокко. Здесь актриса впервые в истории кино появляется на экране в мужском смокинге и по сценарию целует в губы посетительницу кабаре. Лента принесла Марлен номинацию на Оскар и скандальную бисексуальную славу. В последнем она достигла уровня Греты Гарбо — своей конкурентки на экране тех времен.

Теги:   Великобритания Вторая мировая война Третий рейх Нацисты Актриса История с NV История Европы История Союзники Высадка в Нормандии Ежемесячный журнал NV №7 за 2025 год

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies