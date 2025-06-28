Ле Пен призвала соратников готовиться к досрочным парламентским выборам во Франции
Неформальный лидер французской правопопулистской партии Национальное объединение Марин Ле Пен (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)
Лидер правопопулистской партии Национальное объединение во Франции Марин Ле Пен призвала однопартийцев готовиться к возможным досрочным парламентским выборам.
Об этом в субботу, 28 июня, сообщает Le Fiagaro.
«Я думаю, что было бы довольно опасно убеждать себя в том, что роспуска не будет», — сказала Ле Пен.
Лидер Национального объединения во Франции Жордан Барделла добавил, что нынешнее правительство вряд ли продержится долго.
«Все соглашаются с мнением, что это правительство долго не протянет… потому что на нем уже стоит клеймо неспособности к действиям», — добавил он.
31 марта Парижский суд признал Марин Ле Пен и еще восьмерых членов Европарламента виновными в хищении средств ЕС. Ле Пен приговорили к четырем годам заключения, два из которых будут условными, и запретили баллотироваться на выборах президента Франции, которые состоятся в 2027 году.
Ле Пен назвала решение суда «политическим» и заявила, что подаст апелляцию.
9 июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (парламента) и назначении досрочных парламентских выборов на 30 июня и 7 июля.
Во втором туре парламентских выборов во Франции победил левый Новый народный фронт, набрав более 8 млн голосов. На втором месте — президентская коалиция Эмманюэля Макрона Вместе!, на третьем месте — ультраправая партия Марин Ле Пен Национальное объединение.