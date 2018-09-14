14 сентября 2018, пятница

Манафорт согласился признать вину

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Пол Манафорт пошел на сделку со следствием

Пол Манафорт пошел на сделку со следствием

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт намерен заявить о признании вины, чтобы избежать второго судебного разбирательства.

Об этом сообщили в офисе специального прокурора США Роберта Мюллера, передает The Guardian.

В заявлении указано, что Манафорт достиг соглашения с Мюллером по обвинениям, которые включают заговор, отмывание денег и подкуп свидетелей.

Напомним, что в августе 69-летний Пол Манафорт был признан виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговые махинации, нарушения банковского законодательства и сокрытие счетов в иностранных банках. За эти преступления ему грозит несколько десятков лет заключения.

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Полу Манафорту было предъявлено обвинение в отмывании денег, которые он получил, работая на Партию регионов в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича. Позже ему также предъявили обвинение во вмешательстве в дела свидетелей.

Это первый судебный процесс в рамках расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном сговоре между штабом Дональда Трампа и Россией. И хотя прокуроры не обвиняют Манафорта связях с Москвой, этот суд рассматривается как испытание законности расследования Мюллера, которое Трамп назвал "охотой на ведьм".

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