28 ноября 2018, среда

Манафорт опроверг информацию о встрече с Ассанжем

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Пол Манафорт заявил, что не встречался с основателем Wikileaks

Пол Манафорт заявил, что не встречался с основателем Wikileaks

Бывший председатель избирательной кампании Дональда Трампа и советник Виктора Януковича Пол Манафорт опроверг информацию газеты The Guardian о том, что он тайно встречался с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем.

Об этом передает Reuters.

"Эта история полностью ложная и намеренно клеветническая. Я никогда не встречался с Джулианом Ассанжем или с кем-то из его окружения", - заявил Манафорт.

Сообщается, что Манафорт рассматривает возможность "правового урегулирования ситуации с публикацией в газете".

Напомним, что в августе 2018 года Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинений в финансовом мошенничестве. В прошлом месяце он заключил соглашение о сотрудничестве с командой спецпрокурора Роберта Мюллера с целью избежать второго судебного разбирательства, который должен был состояться в Округе Колумбия.

Обвинения связаны с работой Манафорта на прокремлевских политиков и олигархов в Украине, в частности с тем, что он не зарегистрировался как иностранный агент Партии регионов и экс-президента Украины Виктора Януковича.

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