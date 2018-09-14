Манафорт дал предварительное согласие на сделку со следствием

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт предварительно дал согласие на сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером, сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Ожидается, что о сделке будет объявлено в пятницу, но пока остается неизвестным согласился ли Манафорт на сотрудничество с прокурорами или просто согласился признать свою вину, что позволит ему избежать расходов на судебное разбирательство.

Отмечается, что Манафорт и его защитники провели более четырех часов в четверг в дискуссиях с группой специальных прокуроров, которые участвуют в расследовании.

Ранее суд присяжных признал бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта виновным в неуплате налогов.

Манафорта признали виновным по восьми пунктам, связанным с финансовыми махинациями. Решение по 10 другим пунктам обвинения пока не вынесено.

31 июля федеральный суд Александрия, штат Вирджиния, начал рассматривать дело Пола Манафорта. Это первый судебный процесс в рамках расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном сговоре между штабом Дональда Трампа и Россией. И хотя прокуроры не обвиняют Манафорта связях с Москвой, этот суд рассматривается как испытание законности расследования Мюллера, которое Трамп назвал "охотой на ведьм".

Полу Манафорту было предъявлено обвинение в отмывании денег, которые он получил, работая на Партию регионов в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича. Позже ему также предъявили обвинение во вмешательстве в дела свидетелей.

По данным американского следствия, бывший лоббист Партии регионов Пол Манафорт заработал более $60 миллионов как политический консультант в Украине.

По словам свидетелей, значительную часть заработанных средств он скрыл на 31 зарубежном счете, избегая выплаты налогов и переводя средства напрямую подрядчикам для покупки элитных товаров и обустройства дорогостоящих объектов недвижимости.