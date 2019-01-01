Мальта спасла 240 мигрантов в Средиземном море Сегодня, 12:34 47 Цей матеріал також доступний українською 180 мигрантов были спасены за 24 часа

Вооруженные силы Мальты провели крупнейшую спасательную миссию за многие месяцы, спасши 180 мигрантов в Средиземном море за сутки, передает Reuters.

Патрульный катер подобрал 28 мигрантов из шлюпки в 114 км к юго-западу от Мальты и еще 152, собранных на борту деревянного судна неподалеку.

В воскресенье мальтийский патрульный катер спас 69 мигрантов от другой деревянной лодки также недалеко от Мальты.

Напомним, в Испании неправительственная организация Proactiva Open Arms высадила 311 мигрантов, которых спасли в Средиземном море после того, как Италия и Мальта запретили кораблю с мигрантами заходить в их порты.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини сообщил, что Италия не пустит на свою территорию мигрантов. Он отметил, что "для торговцев людьми и их помощников все закончилось".