В Германии помощник депутата от АдГ шпионил в пользу Китая: его приговорили к почти пяти годам тюрьмы

Максимилиана Краа приговорили к почти пяти годам заключения за шпионаж (Фото: maximilian.krah / Instagram)

В Германии признали виновным бывшего помощника депутата от партии Альтернатива для Германии Максимилиана Краа в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает Euractiv во вторник, 30 сентября.

Кра получил четыре года и девять месяцев заключения.

В материале отмечается, что суд также признал виновным в шпионаже экс-помощника Краа, который тогда был депутатом Европарламента, Цзянь Г. и назначил ему почти пять лет заключения.



Реклама

Как пишет Tagesschau, Цзянь Г. с 2019 до 2024 года собирал информацию и передавал некоторые конфиденциальные документы китайским властям. Кроме этого, как говорится в материале, он собирал личную информацию о руководстве АдГ и шпионил за китайскими диссидентами. Сам Цзянь Г. отрицает обвинения против себя, отмечается в материале.

Euractiv пишет, что условный срок заключения на один год и девять месяцев также получила соучастница Цзянь Г, гражданка Китая, Яки Х.

Она призналась, что, работая в логистической компании в Лейпциге, передавала Цзянь Г. информацию о расписании рейсов и перемещении грузов, пишет издание.

Кроме этого, прокуроры утверждают, что Яки Х делилась информацией о военных самолетах, войсках и беспилотниках, в частности о тех, которые отправлялись в Израиль.

Кра в свою очередь заявляет, что он не знал о шпионской «деятельности» своего помощника Цзянь Г и нанял его «из-за языковых знаний и управленческого опыта».

Сейчас в отношении Краа продолжается другое расследование по подозрению в отмывании денег и получении взяток из Китая, когда он занимал должность депутата Европарламента.

Ранее в апреле 2024 года немецкое издание Speigel писало, что Максимилиана Краа подозревают в финансировании из источников, близких к Кремлю.