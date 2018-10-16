Макрон совершил перестановки в правительстве Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон провел ряд перестановок в правительстве страны.

Как сообщает DW, новым министром внутренних дел назначен Кристоф Кастанер, ранее занимавший должность госсекретаря по связям с парламентом. На этом посту он сменил Жерара Колона, который подал в отставку в начале октября, чтобы участвовать в выборах мэра Лиона.

52-летний Кастанер является главой созданной Макроном в 2016 году партии Республика на марше и считается его близким соратником.

Кроме того, Макрон по предложению премьер-министра Эдуара Филиппа уволил министров культуры Франсуаз Ниссен, сельского хозяйства Стефана Травера и территориального планирования Жака Мзара. На их посты назначены соответственно член Национального собрания Франк Ристер, глава фракции Социалистической партии в Сенате Дидье Гийом и экс-министр при главе МВД Жаклин Гуро.