Макрон планирует провести во Франции референдум - СМИ Сегодня, 14:59 148 Цей матеріал також доступний українською EPA Вопросы референдума неизвестны EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон думает над проведением референдума из-за кризиса, вызванного массовыми протестами "желтых жилетов", передает газета Le Journal du Dimanche .

По информации издания, референдум может состояться в день выборов в Европейский парламент - 26 мая и шансы на его проведение "очень высокие".



Также сообщается, что отдел министерства внутренних дел Франции, который отвечает за майские выборы, на этой неделе начал переговоры с типографиями и поставщиками бумаги, чтобы подготовить конверты и бюллетени для голосования.

В то же время, какие именно вопросы будут выдвинуты на всенародном волеизъявлении, пока неизвестно.

Однако, на дебаты президент сформулировал следующие вопросы: Какие налоги нужно снизить? На что государство должно тратить деньги в приоритетном порядке? Не слишком ли много во Франции бюрократических барьеров? Не следует чаще проводить референдумы и кто может их инициировать?

Ожидается, что дебаты будут продолжаться до 15 марта.

Напомним, что во Франции массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестировать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюссель.

Макрон пообещал отменить повышение налогов для бедных и малообеспеченных пенсионеров после масштабных акций протеста "желтых жилетов".