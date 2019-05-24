Макрон отреагировал на взрыв в Лионе Сегодня, 20:11 52 Цей матеріал також доступний українською Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône Взрыв произошел посреди улицы Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал взрыв в Лионе, во время которого пострадали восемь человек, «нападением».

Об этом он заявил в прямом эфире на канале HugoDécrypte в Youtube. Интервью Макрона было отложено из-за взрыва в Лионе.

По словам Макрона, в результате нападения в Лионе есть пострадавшие, погибших нет.

«На данный момент есть раненые, мои мысли с ними и их семьями», — сказал он.

Напомним, что 24 мая во французском городе Лион прогремел взрыв, в результате пострадали по меньшей мере восемь человек.