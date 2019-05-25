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Макрон обещает восстановить Нотр-Дам за пять лет

Сегодня, 13:51
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Макрон обещает восстановить Нотр-Дам за пять лет - фото

REUTERS / POOL

Президент Франции Эммануэль Макрон считает технически возможным восстановить собор Парижской Богоматери, пострадавший от пожара, за пять лет.

Слова французского лидера цитирует издание Le Monde.

«Этот срок в пять лет — потенциально возможен. И это без ущерба качеству материалов и процесса строительных работ», — считает Макрон.

Ранее президент Франции заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Такие сроки вызвали недоумение у многих французских архитекторов, уверенных, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени.

«Многие переживает о том, как будут осуществлены эти работы в столь сжатые сроки», — прокомментировал такие опасения Макрон.

Он заверил, что шпиль собора будет полностью восстановлен. При этом, по его словам, архитекторы должны будут проявить изобретательность при восстановлении собора и вдохновиться «тем, что сделал Виолле-ле-Дюк», который в 19-м веке построил этот шпиль.

Теги:   Франция собор Нотр-Дам Эммануэль Макрон

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