Мадуро анонсировал переговоры с оппозицией

Мадуро отметил, что переговоры пройдут в Доминиканской республике

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в конце января должны возобновиться переговоры представителей власти и оппозиции.

Он сообщил, что переговоры в Доминиканской республике могут возобновиться 28 или 29 января, передает Sumarium.

"Мы обсудим продолжение диалога для подписания соглашения о мире 28 и 29 января. Если так и будет, венесуэльская делегация, возглавляемая министром связи и информации Хорхе Родригесом, прибудет первой в Доминиканскую республику", - заявил Мадуро.

Ранее Мадуро уже заявлял, что готов провести переговоры с представителями оппозиции.

Напомним, 30 июля в Венесуэле проходили выборы в Конституционную ассамблею, инициированные президентом Николасом Мадуро. Этот орган должен будет внести изменения в Конституцию, что ранее вызвало международные опасения и протесты в стране.

Ранее сообщалось, что сотрудники подконтрольных режиму Николаса Мадуро спецслужбы Венесуэлы увезли в неизвестном направлении двух лидеров оппозиционного движения Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесма. Позже в сети появились видео похищения оппозиционеров.