Лукашенко заявил о готовности закрыть границу с РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что готов ввести приграничный контроль на границе с Российской Федерацией.

Недовольство Лукашенко вызвало то, что на границе двух стран нет белорусских пограничников, в то время как с российской стороны дежурят подразделения ФСБ, передает БелТА.

"Нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся - нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу - пожалуйста. Закроют - мы в ответ также должны ввести контроль на границе", - заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что мир возвращается в период холодной войны и даже больше - "ледяной войны".