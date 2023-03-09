Лукашенко подписал закон о казни за государственную измену Беларуси 9 марта, 20:08 Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко подписал закон об изменениях в Уголовный кодекс, предусматривающий введение казни за государственную измену.

Согласно тексту принятого документа смертную казнь могут применить к чиновникам и военным.

Кроме смертной казни за предательство государству, совершенное чиновником или военным, вводится уголовная ответственность за «пропаганду терроризма», «дискредитацию» Вооруженных сил и «нарушение требований по защите государственных секретов».

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Беларусь — единственная страна в Европе, где применяют смертную казнь как меру наказания. Правозащитники постоянно отмечают, что смертная казнь может использоваться властями как репрессии и угроза для оппозиционеров по сфабрикованным уголовным делам.