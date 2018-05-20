Люка Бессона обвинили в изнасиловании

Молодая актриса обвинила французского режиссера, сценариста и продюсера Люка Бессона в изнасиловании

Имя актрисы в данный момент неизвестно, но сообщается, что она уже обратилась в полицию, передает Europe 1.

Актриса сообщила, что встретилась с Бессоном в отеле Бристоль, и потеряла сознание после чашки чая. Когда она пришла в себя, то поняла, что была изнасилована.

Адвокат Бессона опроверг обвинения и сообщил, что режиссер не встречался с актрисой в отеле.

Читайте также: Режиссер Люк Бессон рассказал о главном фильме в своей карьере и дискриминации в обществе

Ранее СМИ сообщили, что Роналду в 2009 году совершил сексуальное насилие и заплатил за молчание.