Люка Бессона обвинили в изнасиловании

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Французский режиссер Люк Бессон

Французский режиссер Люк Бессон

Молодая актриса обвинила французского режиссера, сценариста и продюсера Люка Бессона в изнасиловании

Имя актрисы в данный момент неизвестно, но сообщается, что она уже обратилась в полицию, передает Europe 1.

Актриса сообщила, что встретилась с Бессоном в отеле Бристоль, и потеряла сознание после чашки чая. Когда она пришла в себя, то поняла, что была изнасилована.

Адвокат Бессона опроверг обвинения и сообщил, что режиссер не встречался с актрисой в отеле.

Ранее СМИ сообщили, что Роналду в 2009 году совершил сексуальное насилие и заплатил за молчание.

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